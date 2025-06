A las siete de la tarde a tu per tu con la scrittrice Giusi Staropoli Calafati

Alle sette della sera, un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo della letteratura in compagnia di Giusi Staropoli Calafati, autrice del celebre "Alvaro. Più di una vita". Il ciclo di incontri "A las siete de la tarde" del Circolo Rhegium Julii si apre con un dialogo esclusivo e coinvolgente, dove le parole prendono vita e le storie si svelano in un’atmosfera intima e stimolante. Non mancate a questa serata unica!

Il secondo ospite del ciclo d'incontri denominato "A las siete de la tarde" (Alle sette della sera), del Circolo Rhegium Julii è la scrittrice Giusi Staropoli Calafati autrice del volume Alvaro. Più di una vita, edito da Castelvecchi. L'incontro si terrà lunedì 16 giugno nella sede del Circolo.

