A Ibiza c'è davvero un'emergenza serpenti? L'erpetologo | Sì ma non per le persone

A Ibiza, la presenza del colubro ferro di cavallo, spesso fraintesa come un’emergenza, non preoccupa i turisti né i bagnanti. Questo serpente, innocuo e introdotto con piante ornamentali, rappresenta invece una minaccia reale per la biodiversità locale, mettendo a rischio specie endemiche come la lucertola delle Pitiuse. Scopriamo insieme come proteggere questo prezioso ecosistema e mantenere l’equilibrio naturale dell’isola.

A Ibiza non c'è nessuna emergenza serpenti, perlomeno non per turisti e bagnanti. Il colubro ferro di cavallo introdotto sull'isola insieme a piante ornamentali non è velenoso ed è completamente innocuo per gli esseri umani. Rappresenta però una minaccia concreta per la biodiversità locale, in particolare per la lucertola endemica delle Pitiuse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

