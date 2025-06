A Gaza si muore di fame e sete | la disperazione nei campi tendati

una soluzione definitiva alla crisi umanitaria che affligge Gaza, dove la popolazione fatica a trovare cibo e acqua. La disperazione cresce tra i civili, intrappolati in un ciclo di sofferenza senza fine. È urgente intervenire per portare aiuto concreto e garantire un minimo di speranza a chi vive in queste condizioni drammatiche.

Una mensa per i poveri ha distribuito cibo in un campo tendato nella città di Gaza: ma i palestinesi lottano per procurarsi da mangiare a causa del blocco e dell'operazione militare in corso da parte di Israele. I palestinesi in tutta la Striscia di Gaza sono sempre più disperati, poiché quasi tre mesi di chiusura dei confini da parte di Israele hanno portato il territorio sull'orlo della carestia. La zuppa calda distribuita sabato non è stata sufficiente a sfamare tutti coloro che sono arrivati, sia dall'interno che dall'esterno del campo, poiché le persone si sono accalcate nel punto di raccolta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Gaza si muore di fame e sete: la disperazione nei campi tendati

