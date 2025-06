A Firenze arriva K-Fantastic la rassegna estiva del Florence Korea Film Fest

Firenze si prepara a vivere un’estate all’insegna dell’emozione e dell’avventura con K-Fantastic, la nuova imperdibile rassegna estiva del Florence Korea Film Fest. Dal 22 giugno al 21 luglio, in piazza Pitti e al MAD Murate Art District, il cinema coreano “fantastico” conquista il grande schermo sotto le stelle, regalando spettacolari kolossal, affascinanti mondi distopici e storie d’amore senza tempo. Non perdere l’appuntamento con l’incanto del cinema sud-coreano: un viaggio da non dimenticare!

Firenze, 16 giugno 2025 – Un viaggio cinematografico nel cinema “fantastico” coreano tra i kolossal più spettacolari fino ai gioielli nascosti nel cinema dei mondi distopici, amori senza tempo e thriller adrenalinici della Corea del Sud sono al centro di K-Fantastic, la rassegna di cinema all’aperto proposto dal Florence Korea Film Fest in piazza Pitti nell’arena di “Apriti cinema” e al MAD Murate Art District dal 22 giugno al 21 luglio nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2025. Gli appuntamenti in piazza Pitti. Si parte domenica 22 giugno nella nuova location di “Apriti cinema” in piazza Pitti con il disaster-movie del regista Um Tae-hwa “Concrete utopia”, interpretato da Lee Byung-hun, tra i volti più iconici del cinema coreano contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze arriva K-Fantastic, la rassegna estiva del Florence Korea Film Fest

In questa notizia si parla di: firenze - fantastic - rassegna - florence

“You should enjoy the APERITIVO at ENOTECA VIGNA NUOVA”, the great suggestion of Trigg Terrano @triggtube in this fantastic Reel Last August @triggtube -Food & Wine Expert, TV personality, YouTuber and Social celebrity- visited @enotecavigna Vai su Facebook

A Firenze arriva K-Fantastic, la rassegna estiva del Florence Korea Film Fest; Firenze, torna il festival di cinema indiano River to River; Florence in 24 hours: the best restaurants for breakfast, lunch, aperitivo and dinner.

A Firenze Baroque festival Florence con 14 concerti - Al via la decima edizione del Baroque Festival Florence, rassegna di musica barocca che prevede 14 concerti, dal 2 maggio al 27 giugno. Come scrive lanazione.it

Baroque Festival Florence: fino al 27 giugno la rassegna di musica barocca nel cuore di Firenze - FIRENZE – Ha preso il via la decima edizione del Baroque Festival Florence, unica rassegna di musica barocca nel centro storico di Firenze. Si legge su piananotizie.it