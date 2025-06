A fine estate completata Cittadella dei ragazzi | l’ex mercato rionale cambia volto e vocazione

A fine estate, la cittadella dei ragazzi e l’ex mercato rionale di viale Europa a Gallipoli si preparano a una trasformazione epocale. Dopo due anni di lavori, l’immobile, simbolo di tante storie, sta per rinascere con una nuova vocazione. Come da progetto, diventerà un innovativo centro multifunzionale, pronto a offrire spazi aggregativi, culturali e sociali per tutta la comunità. Un nuovo inizio che ridefinisce il cuore pulsante della città.

GALLIPOLI - Pianificato nel 2021 e partito poco più di due anni addietro volge ora verso il termine il percorso di rigenerazione edilizia che ha interessato l'immobile dell'ex mercato rionale di viale Europa a Gallipoli, destinato a cambiare volto e vocazione. Come da progetto diventerà un nuovo.

