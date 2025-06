A Fiesole torna a splendere ' Crocifissione' di Beato Angelico

A Fiesole, un capolavoro torna a brillare: la Crocifissione di Beato Angelico, nel Convento di San Domenico, risplende nuovamente grazie a un importante restauro. Dopo oltre 40 anni, l’affresco si presenta rinnovato, testimoniando il valore della cura e della passione per il patrimonio artistico. Un evento che riaccende la luce sulla bellezza del passato, invitandoci a scoprire ancora una volta questa straordinaria meraviglia.

Firenze, 16 giugno 2025 - Torna a splendere, nel convento di San Domenico a Fiesole (Firenze), la 'Crocifissione' del Beato Angelico dopo il restauro manutentivo realizzato grazie al sostegno di Friends of Florence, effettuato a distanza di 40 anni dall'ultimo intervento. L'affresco è stato oggetto di più restauri: nel 1881 furono ritoccati il volto e il fregio del contorno, quindi nel secolo scorso due interventi realizzati da Dino Dini, nel 1955 e, l'ultimo, nel 1984. L'opera, risalente alla prima metà del Quattrocento, è poco conosciuta anche per la sua collocazione, nella zona del convento che un tempo era di clausura.

