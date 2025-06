A Ferriere nove postazioni di coworking in municipio

Un nuovo, stimolante spazio di lavoro nel cuore dell’Alta Valnure: il municipio di Ferriere ha aperto nove postazioni di coworking, offrendo a residenti e frequentatori un’occasione unica di condividere idee, collaborare e crescere insieme. La sala dedicata allo storico sindaco Giuseppe Caldini si trasforma così in un hub di creatività e produttività. Chi sentisse la necessità di uno spazio dinamico per sviluppare progetti e incontrare professionisti, può ora approfittarne in modo semplice e gratuito.

