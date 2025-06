a ferrara il primo agribus contro il caporalato

A Ferrara nasce un nuovo modo di combattere il caporalato: il primo agribus gratuito, ideato per tutelare i lavoratori agricoli e garantire loro un viaggio sicuro e dignitoso. Partiti all’alba da Portomaggiore, i braccianti stranieri sono stati accompagnati in modo rapido e gratuito verso i campi di San Giovanni. Un’iniziativa che segna una svolta nella lotta alle ingiustizie del settore. Un passo concreto verso un'agricoltura più giusta e sostenibile.

Ferrara, 16 giugno 2025 - Ore 4 del mattino, parte dalla stazione di Portomaggiore il primo agribus contro il caporalato. A bordo una cinquantina di braccianti agricoli stranieri che, le strade ancora buie, sono stati portati in un'azienda agricola di San Giovanni, frazione di Ostellato. In mezz'ora erano già a destinazione, impresa compiuta. Con la tesserina potranno viaggiare gratis fino a settembre, quando si chiude la campagna agricola. Un punto a favore della legalità . Ognuno di loro avrebbe pagato ai caporali un 'abbonamento' di 200 euro per andare a lavorare. Ragazzi strappati così alla rete del caporalato che ormai da anni si è diramata a Portomaggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it