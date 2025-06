A Ferrara di Monte Baldo arriva la prima Fiera regionale del tartufo veneto

A Ferrara di Monte Baldo si prepara a vivere un evento imperdibile: la prima Fiera regionale del tartufo veneto. Presentata nella suggestiva Sala Rossa del Palazzo Scaligero, questa manifestazione, in programma dal 18 al 20 luglio 2025, promette di deliziare appassionati e buongustai con sagre, feste ed eventi enogastronomici indimenticabili. Un’occasione unica per scoprire i tesori culinari del Veneto e celebrare la sua tradizione del tartufo. La fiera si conferma un appuntamento da non perdere!

È stata presentata nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la prima edizione della Fiera regionale del tartufo veneto, in programma a Ferrara di Monte Baldo dal 18 al 20 luglio 2025.

È stata presentata oggi, mercoledì 11 giugno nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la prima edizione della Fiera regionale del tartufo veneto, in programma a Ferrara di Monte Baldo dal 18 al 20 luglio. Sono intervenuti: il Presidente della Provincia di Veron

