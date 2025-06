A Empoli la rassegna Uno Spettacolo d’Estate | un ricco programma di eventi all’aperto dal centro alle frazioni

A Empoli, l’estate prende vita con una vibrante rassegna di eventi all’aperto, un ricco calendario che attraversa il centro e le frazioni della città. Cultura, musica e spettacoli innovativi si susseguono, trasformando ogni spazio in un palcoscenico di emozioni. Un’estate da vivere tutta, dai più piccoli agli adulti, tra parchi, chiostri e piazze, per un’esperienza unica che lascerà il segno. Preparati a scoprire un’Empoli diversa, coinvolgente e tutto da esplorare.

Cultura, tanta musica, eventi rinnovati che cambiano pelle e si trasformano come i luoghi che li ospiteranno, spettacoli per tutti i gusti, dai bambini agli adulti, ai giovani che animeranno tutta la città – dal centro alle frazioni, passando per parchi e chiostri -, da giugno a settembre, tra.