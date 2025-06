A che punto siamo nella guerra tra banche per il controllo di Generali e cosa c'entra il governo Meloni

Il settore bancario italiano è al centro di una vera e propria partita a scacchi tra grandi gruppi per il controllo di Generali, con il governo Meloni che sembra giocare un ruolo strategico. Tra incontri segreti, fughe e manovre sotterranee, il quadro si fa sempre più complicato, come se Manzoni avesse scritto una nuova trama di "Nozze bancarie". Ma cosa si nasconde dietro l’annullamento dell’assemblea di Mediobanca? Scopriamolo insieme.

Anche Manzoni dovrebbe coniare un nuovo termine, al posto di “ingarbugliarsi”, per le nozze bancarie. Gli elementi coincidenti con i Promessi Sposi non mancano: rifiuti, interventi, fughe, incontri. Manca solo la peste. L’ultimo colpo di scena è che l’assemblea di Mediobanca di lunedì 16 giugno è stata annullata. Perché è saltata e qual è la partita in gioco?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

