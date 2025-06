A Cernobbio il primo Made in Italy Innovation Forum | manifattura le sfide del futuro

Il Made in Italy si prepara a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza e innovazione al primo Innovation Forum a Cernobbio, il 23 giugno. Un'occasione unica per riunire la più grande comunità di ricerca, aziende e istituzioni, tutte pronte a confrontarsi sulle sfide della sostenibilità e della digitalizzazione. Promosso dal Partenariato Esteso MICS, l’evento rappresenta il punto di partenza per plasmare il futuro del manifatturiero italiano.

Il Made in Italy Innovation Forum, che si aprirĂ il prossimo 23 giugno a Villa Erba a Cernobbio, riunirĂ la piĂą grande comunitĂ di ricerca e innovazione del manifatturiero italiano, aziende, associazioni di categoria e istituzioni, per confrontarsi sulle ultime novitĂ nella sostenibilitĂ e nella digitalizzazione per le aziende del Made in Italy. L’evento è promosso dal Partenariato Esteso  MICS-Made in Italy Circolare e Sostenibile, che coinvolge UniversitĂ , Centri di Ricerca e Imprese ed è finanziato dal Ministero dell’UniversitĂ e della Ricerca grazie ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea nell’ambito del programma NextGenerationEU. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: made - italy - cernobbio - innovation

Eccellenze scolastiche, il MIM lancia il Piano per valorizzare i prodotti di agrari e alberghieri, pronto il primo catalogo ufficiale con 77 prodotti. Valditara: “Così esportiamo il made in Italy” - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha presentato un ambizioso piano per promuovere le eccellenze degli istituti agrari e alberghieri, con l'obiettivo di valorizzare i prodotti Made in Italy.

Il Cagliari DLAB sarĂ presente al Made in Italy Innovation Forum - Un nuovo orizzonte per il Made in Italy: ricerca, impresa e istituzioni in azione, in programma dal 23 al 25 giugno 2025 a Villa Erba, Cernobbio. SarĂ un appuntamento che riunisce i protagonisti Vai su Facebook

A Cernobbio il primo Made in Italy Innovation Forum: manifattura, le sfide del futuro; Made in Italy Innovation Forum; Fondazione MICS: innovazione e competitivitĂ per il futuro industriale del Paese.

Marco Taisch (Mics): ecco la ricetta per la crescita del Made in Italy sostenibile - Il Made in Italy deve «puntare sull'innovazione e sulla sostenibilità, intesa non solo come ambientale ma anche economica e sociale, per essere un brand sempre più competitivo e ... Secondo milanofinanza.it

Industria 5.0 e green tech: al Made in Italy Innovation Forum (23-25 giugno) si discute il futuro del manifatturiero - All'evento organizzato dal Made in Italy Circolare e Sostenibile guidato da Marco Taisch parteciperanno anche Riccardo Rosa (Ucimu- Segnala industriaitaliana.it