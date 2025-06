A Caserta aumenta il costo della vita | la spesa per le famiglie aumenta di 243 euro

A Caserta, il costo della vita si fa sentire, con un aumento di 243 euro sulla spesa delle famiglie. Nonostante ciò, la città si conferma tra le più virtuose d’Italia in tema di inflazione, posizionandosi al 70° posto su 78. Una situazione che invita a riflettere sulle sfide quotidiane degli abitanti e sull’importanza di strategie efficaci per contenere i rincari e tutelare il potere d’acquisto.

Con un rincaro di 243 euro per famiglia, Caserta si conferma tra le città più virtuose d'Italia per l'aumento dell'inflazione. E' quanto emerge dalle elaborazioni dell'Unione Nazionale Consumatori sulla base dei dati territoriali diramati dall'Istat. Caserta occupa la 70esima posizione su 78.

