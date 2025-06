A Capri vietato importunare i turisti | arriva l'ordinanza anti petulanza per i commercianti

A Capri, l'incanto delle sue bellezze non può essere offuscato da pubblicità invadente. Con la recente ordinanza anti petulanza firmata dal sindaco Paolo Falco, i commercianti sono chiamati a rispettare un nuovo codice di buona condotta, garantendo un ambiente più armonioso e accogliente per tutti i visitatori. Continua a leggere per scoprire come questa iniziativa mira a preservare l'incanto dell'isola e migliorare l'esperienza di ogni turista.

Con l'ordinanza sindacale firmata lo scorso 13 giugno dal sindaco Paolo Falco, all'ombra dei Faraglioni si dice basta alla pubblicità fastidiosa da parte dei commercianti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Capri, vietato disturbare i turisti. C'è l'ordinanza anti petulanza - E per farlo capire a tutti il sindaco dell'isola, Paolo Falco, ha emesso un'ordinanza anti petulanza. Da ansa.it