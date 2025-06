A Bari 150 musicisti per manifestare in musica contro il silenzio

A Bari, 150 musicisti si uniscono in un'energica manifestazione sonora contro il silenzio omertoso delle istituzioni di fronte al genocidio palestinese. La nostra MUSICA diventa strumento di ribellione e speranza, rompendo il silenzio complici. L’idea, nata a Firenze tra corridoi e passaparola nel Teatro del Maggio Fiorentino, si trasforma ora in un potente incontro musicale che vuole far risuonare la voce di chi non può più tacere.

La nostra MUSICA per rompere il SILENZIO omertoso e complice delle Istituzioni di fronte al genocidio perpetrato dal sistema sionista nei confronti del popolo palestinese. L'idea nasce a Firenze pochi giorni fa, da un messaggio e un passaparola tra i corridoi del Teatro del Maggio Fiorentino

