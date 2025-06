A Baia Calenella torna il Gargara Fest

Preparati a vivere l’estate in modo indimenticabile: a Baia Calenella torna il Gargàra Fest, la festa che celebra il solstizio d’estate con musica, divertimento e buona energia. Dal 20 al 22 giugno, il Villaggio Turistico si trasformerà in un palcoscenico di live e DJ set, dando il via alle prime serate estive dell’anno. Il viaggio musicale inizia il 20 giugno alle 21.30 con Gnut e il suo ‘Luntano ‘a te Tour’. Non mancare!

Il solstizio d'estate a Baia Calenella è nel segno della terza edizione di Gargàra Fest. Dal 20 al 22 giugno, il Villaggio Turistico Calenella ospiterà eventi live e dj set per riempire di suoni le prime serate estive dell'anno. Start il 20 giugno alle 21.30 con Gnut e il 'Luntano 'a te Tour'.

