A 14 mesi dalla scadenza gli esborsi del Recovery fund sono al 49% | 330 miliardi ancora da erogare Fitto | Serve accelerare

A poco più di un anno dalla scadenza per la piena attuazione del Recovery Fund, l’Unione Europea evidenzia un quadro che richiede una svolta urgente: se da un lato gli esborsi hanno raggiunto quasi il 50%, dall’altro più di 330 miliardi di euro sono ancora da erogare, rischiando di compromettere i benefici attesi. È fondamentale accelerare i tempi per garantire che i progetti e le riforme promesse si trasformino in realtà concrete e durature.

A poco più di un anno dalla scadenza fissata per la piena attuazione del Recovery Fund, la Commissione europea lancia un nuovo allarme: gli esborsi hanno raggiunto i 316,9 miliardi di euro, pari al 49% del totale previsto e con un impatto “visibile” e “tangibile” in tutta l’Unione, ma oltre 330 miliardi restano ancora da erogare. A rallentare il flusso è una combinazione di ritardi negli obiettivi, revisioni dei piani nazionali e domande di pagamento rinviate. “Con 442 giorni rimasti fino alla fine di agosto 2026, il tempo di agire e portare risultati è adesso”, ha avvertito il vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto, intervenendo in audizione davanti alla commissione Econ del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A 14 mesi dalla scadenza gli esborsi del Recovery fund sono al 49%: 330 miliardi ancora da erogare. Fitto: “Serve accelerare”

