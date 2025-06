A 11 anni veste le star con le sue magliette dipinte a mano | Per ora è solo un gioco voglio restare bambino

A 11 anni, Dylan ha trasformato un semplice passatempo in un vero e proprio fenomeno fashion, conquistando star come Elle Fanning e Jamie Lee Curtis. Con oltre 300 magliette disegnate a mano, dimostra che la passione può portare lontano senza perdere la spensieratezza dell’infanzia. La sua storia è un esempio di talento precoce e di come il sogno possa diventare realtà , restando sempre fedele alla propria natura. Continua a leggere per scoprire di più.

A soli 11 anni, Dylan è già una piccola star della moda: le sue T-shirt disegnate a mano hanno conquistato celebrità come Elle Fanning e Jamie Lee Curtis. Tutto è iniziato per gioco, grazie a un regalo della nonna. Oggi conta oltre 300 creazioni e collabora con brand internazionali, senza rinunciare alla vita da bambino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

