91enne spara alla moglie in ospedale

Una tragedia sconvolge Angera, Varese, dove un uomo di 91 anni ha sparato alla moglie in ospedale e poi si è suicidato. Un gesto estremo, apparentemente dettato dalla disperazione, che lascia sgomenti e solleva domande sulla fragile condizione emotiva delle persone anziane. È un dramma che invita a riflettere sull’importanza di supporto e ascolto nelle fasi più delicate della vita. La comunità si stringe intorno alle famiglie coinvolte, cercando risposte e conforto.

Un e poi si uccide: tragedia ad Angera (Varese) secondo le prime informazioni sarebbe un gesto estremo legato alla disperazione. . Un drammatico episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi all’ospedale di Angera, in provincia di Varese. Intorno a mezzogiorno, un uomo di 91 anni è entrato nella struttura con una pistola nascosta e ha aperto il fuoco contro la moglie, ricoverata in reparto. Dopo averla colpita mortalmente, ha rivolto l’arma contro se stesso, togliendosi la vita. La tragedia si è consumata in pochi istanti, lasciando sgomenti medici, infermieri e pazienti presenti nella struttura. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - 91enne spara alla moglie in ospedale

In questa notizia si parla di: ospedale - 91enne - spara - moglie

Varese: 91enne spara alla moglie in ospedale ad Angera e si suicida - Una tragica scena si è consumata questa mattina all’ospedale di Angera, dove un uomo di 91 anni ha colpito mortalmente la moglie di 86 prima di togliersi la vita.

Varese, 91enne spara alla moglie in ospedale ad Angera e si suicida - LaPresse; Varese, uccide la moglie ricoverata in ospedale e poi si spara; Tragedia in ospedale, anziano di 91 anni uccide la moglie ricoverata e si spara.

Varese, uccide la moglie ricoverata in ospedale e poi si spara - Nella tarda mattinata di oggi un uomo è entrato nell'ospedale dov'era ricoverata la moglie e le ha sparato, poi ha rivolto l'arma contro di sé ... Segnala msn.com

Varese, 91enne spara alla moglie in ospedale ad Angera e si suicida - Ha raggiunto la moglie 86enne ricoverata all'ospedale di Angera e le ha sparato con una pistola di piccolo calibro, rivolgendo poi l'arma verso se stesso e ... msn.com scrive