90 day fiancé festeggia il 90esimo matrimonio | quale coppia dice sì?

Il franchise 90 Day Fiancé, amatissimo dagli appassionati, celebra il suo 90° matrimonio e la sua undicesima stagione, dimostrando come l'amore possa superare ogni confine. Dal debutto nel 2014, questa serie ha raccontato storie di coppie che affrontano le sfide del visto K-1, mettendo in luce emozioni, speranze e sacrifici. Quale coppia, tra tutte, ha lasciato un segno indelebile in questo incredibile viaggio? Scopriamolo insieme.

Il franchise 90 Day Fiancé ha consolidato la propria popolarità nel corso di oltre un decennio, arrivando alla sua undicesima stagione e celebrando il suo 90° matrimonio. La trasmissione, iniziata nel 2014, segue le vicende di coppie che hanno richiesto o ottenuto un visto K-1, destinato ai partner stranieri di cittadini statunitensi. Questo visto permette a un partner internazionale di entrare negli Stati Uniti con l’obiettivo di sposarsi entro 90 giorni; in caso contrario, il partner deve lasciare il paese. Nel tempo, sono stati realizzati numerosi spin-off come Before the 90 Days, The Other Way e Happily Ever After, ampliando ulteriormente il racconto delle storie d’amore protagoniste del format. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it