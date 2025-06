49€ e STAI FRESCHISSIMO | Al Lidl c’è l’offerta più incredibile dell’estate | neanche Amazon si è mai spinta fino a tanto

Se sei alla ricerca di offerte imperdibili e prezzi che sfidano ogni concorrenza, Lidl è il posto giusto! Con promozioni come quella su 498364, l’estate si preannuncia calda e conveniente, anche più di Amazon. Non lasciarti scappare le occasioni in tutte le filiali: la qualità a prezzi mai visti prima ti aspetta. Vieni a scoprire perché Lidl, colosso tedesco, continua a dominare nel mondo del risparmio.

Ennesima super offerta in tutti i Lidl perfetta per l’arrivo delle stagioni calda, il prezzo è imbattibile e non è mai stato così basso. Lidl, colosso tedesco della grande distribuzione, ha costruito la sua storia sul modello del discount, puntando su un’offerta essenziale e prezzi estremamente competitivi. Nata in Germania negli anni ’70 si è rapidamente affermata grazie a una filosofia basata sull’ ottimizzazione dei costi, spazi di vendita razionalizzati e un assortimento focalizzato principalmente su prodotti a marchio proprio. L’espansione in Italia ha avuto inizio nei primi anni ’90. Da quel momento, la crescita è stata inarrestabile. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - 49€ e STAI FRESCHISSIMO | Al Lidl c’è l’offerta più incredibile dell’estate: neanche Amazon si è mai spinta fino a tanto

