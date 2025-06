4 di Sera continua con Roberto Poletti e Francesca Barra

Preparati a vivere un'estate all'insegna dell'informazione e dello spettacolo: Roberto Poletti e Francesca Barra, protagonisti di "4 di Sera Weekend", approdano anche su "4 di Sera" dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Rete 4. Con il loro entusiasmo e professionalità, promettono di tenerti compagnia con le notizie più calde e analisi coinvolgenti. La stagione si apre con energia, e il loro affiatamento sarà la vera marcia in più. Restate con noi per scoprire cosa riserva questa nuova avventura televisiva!

Roberto Poletti e Francesca Barra si apprestano ad un tour de force. I due conduttori di 4 di Sera Weekend approdano anche a 4 di Sera, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Rete 4. A fermarsi “per ferie” è Paolo del Debbio, che saluterà l’ access del canale venerdì prossimo. Come scrive Giuseppe Candela, da lunedì 23 giugno 4 di Sera proseguirà con l’ormai collaudata coppia Poletti-Barra, dallo scorso settembre alla conduzione della versione Weekend del programma. Costanza Calabrese a 4 di Sera Weekend. Per tutto il mese di giugno i due faranno sette su sette (in onda tutti i giorni), ma poi rifiateranno nel fine settimana e al loro posto arriva Costanza Calabrese, tra i volti del TG5 delle 13. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - 4 di Sera continua con Roberto Poletti e Francesca Barra

In questa notizia si parla di: sera - poletti - barra - roberto

Questa sera, dalle ore 20:30, sarò in diretta su Rete4 ospite di Francesca Barra e Roberto Poletti a 4 di sera. Vi aspetto #tv #diretta #italia #Rete4 #GiorgiaMeloni #GovernoMeloni #fratelliditalia #FDI #europa Vai su Facebook

Clamoroso fuorionda a “4 di Sera”. Volano stracci tra Roberto Poletti e Francesca Barra che minaccia di non andare in onda. Altro che clima natalizio...; Francesca Barra litiga con Roberto Poletti a 4 di Sera, il fuorionda prima della diretta: cos'è successo; Paolo Del Debbio in onda fino a fine giugno: Mediaset in cerca di nuovi volti per l'access prime time.

Fuori onda esplosivo a 4 di sera: lite tra Roberto Poletti e Francesca Barra - Striscia La Notizia ha mandato in onda un fuori onda che mostra una lite accesa tra i due conduttori ... Segnala msn.com

Fuori onda esplosivo a 4 di sera: lite tra Roberto Poletti e Francesca Barra - Il fuori onda della lite accesa tra Roberto Poletti e Francesca Barra a 4 Di Sera svelato da Striscia La Notizia. Secondo donnaglamour.it