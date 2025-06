24 Ore di Le Mans serata speciale del Ferrari Club di Forlimpopoli con Emiliano Tozzi | E' la gara che decide chi deve vincere

Una serata indimenticabile al Ferrari Club di Forlimpopoli, che si è trasformata in un vero e proprio festival di emozioni durante le 24 Ore di Le Mans. Con Emiliano Tozzi come protagonista e la gara che ha deciso chi merita la vittoria, gli appassionati hanno vissuto momenti di pura adrenalina. La Ferrari ha scritto un’altra epica pagina, consolidando il suo legame con questa storica competizione. La passione Ferrari non si ferma qui: continua a brillare, e noi...

La Ferrari ha vissuto una domenica storica nel mondiale Endurance, conquistando per la terza volta di fila la 24 Ore di Le Mans. A trionfare è stata la giallona numero 83 di AF Corse con Robert Kubica, Yifei Ye e Philip Hanson, con la rossa numero 51 di Antonio Giovinazzi, James Calado e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - 24 Ore di Le Mans, serata speciale del Ferrari Club di Forlimpopoli con Emiliano Tozzi: "E' la gara che decide chi deve vincere"

