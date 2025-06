21 tesserati della Salernitana in ospedale dopo la partita con la Samp sospetta intossicazione alimentare La richiesta del club campano | Rinviare il match di ritorno

Dopo la vittoria della Sampdoria contro la Salernitana, si apre un nuovo episodio di tensione: 21 giocatori campani sono ricoverati in ospedale con sospetta intossicazione alimentare. La societĂ ha chiesto il rinvio del match di ritorno, mentre alcuni calciatori sono ancora sotto osservazione. Un imprevisto che scuote il calcio italiano e mette in discussione i prossimi appuntamenti sul campo.

