187 migranti sbarcati a Reggio Calabria da un peschereccio fermati tre scafisti | i dettagli dell' operazione

Un'operazione brillante e tempestiva ha portato allo sbarco di 187 migranti a Reggio Calabria, provenienti da un peschereccio. Durante le operazioni, sono stati fermati tre scafisti egiziani, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La task force delle forze dell’ordine ha dimostrato ancora una volta la propria efficacia nel garantire sicurezza e legalità , contribuendo a smantellare reti illegali e proteggendo i diritti di chi cerca un futuro migliore.

Tre egiziani fermati a Reggio Calabria per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: trasportavano migranti su un peschereccio.

