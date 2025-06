14enne muore in un laghetto artificiale in provincia di Perugia durante la festa per la fine della scuola

Una tragedia scuote la provincia di Perugia: un ragazzo di 14 anni ha perso la vita durante una festa di fine anno scolastico presso un laghetto artificiale a Marsciano. Mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica scomparsa, amici e familiari si stringono nel dolore, desiderosi di comprendere cosa sia realmente accaduto e di onorare la memoria del giovane. Resta alta l’attenzione sulla sicurezza dei luoghi di ritrovo giovanile.

Un ragazzo di 14 anni è morto dopo avere fatto il bagno in un laghetto artificiale nella zona di Marsciano dove si era recato con alcuni amici e adulti per festeggiare la fine dell'anno scolastico. Sono in corso indagini dei carabinieri per chiarire se sia morto annegato o per altre cause. Gli studenti hanno frequentato una scuola media di Perugia, città della quale è originario l'adolescente.

