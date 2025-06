100kg di ketamina pronta a partire da Napoli agli Usa sigillata in pacchi di pasta e farina.

Una scoperta sconvolgente quella dei militari della Guardia di Finanza di Napoli: oltre 100 kg di ketamina nascosti tra pacchi di pasta e farina destinati agli Stati Uniti. Un traffico internazionale sventato grazie a un'accurata operazione di sequestro, che mette in luce le insidie di un mercato illecito in continua evoluzione. La lotta contro queste reti criminali richiede attenzione e impegno costante: è fondamentale essere sempre vigili e informati sulle minacce che minacciano la nostra sicurezza.

Sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli a scoprire e sequestrare, in un centro di spedizione nell’area nord di Napoli, oltre 100 kg. di ketamina: era contenuta in pacchi diretti a Los Angeles, ben occultata in confezioni di cibo tipico del Made in Italy. 🔗 Leggi su Napolitoday.it