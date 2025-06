1000 vestiti sequestrati diventano solidarietà | la Guardia di Finanza li dona all’Opera della Provvidenza

Sequestrando capi di abbigliamento illeciti, la Guardia di Finanza trasforma una potenziale perdita in un atto di solidarietà. Un esempio concreto di come il controllo e la responsabilità possano diventare strumenti di bene, donando speranza a chi ne ha più bisogno. Nei giorni scorsi tra Padova e Sarmeola di Rubano, questa preziosa iniziativa ha portato 1000 vestiti sequestrati a una nuova vita, dimostrando che anche le risorse sequestrate possono contribuire a diffondere umanità e solidarietà.

Non tutte le merci sequestrate finiscono al macero. Alcune, tolti i loghi tarocchi e le etichette truffaldine, trovano una seconda vita. Magari nel guardaroba di chi ha più bisogno. È il caso di quanto avvenuto nei giorni scorsi tra Padova e Sarmeola di Rubano, dove la Guardia di Finanza ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - 1000 vestiti sequestrati diventano solidarietà: la Guardia di Finanza li dona all’Opera della Provvidenza

In questa notizia si parla di: guardia - finanza - vestiti - sequestrati

Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero - Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici nel territorio, portando alla luce la presenza di 13 lavoratori in nero.

BARI - Due cittadini tedeschi di origine irachena fermati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane. La somma non dichiarata proveniva dalla Grecia. Sequestrati complessivamente 357 mila euro Vai su Facebook

1000 vestiti sequestrati diventano solidarietà: la Guardia di Finanza li dona all’Opera della Provvidenza; Caserta, guardia di finanza dona abiti e scarpe sequestrate; Maxi sequestro di vestiti taroccati, una delle centrali di produzione a Rimini.

Sequestro che diventa aiuto per i bisognosi: in beneficenza mille capi d’abbigliamento contraffatti - La Guardia di Finanza ha devoluto in beneficenza circa mille capi di abbigliamento sottoposti a sequestro per contraffazione alla struttura Opera della Provvidenza S. Da nordest24.it

Monza: la Guardia di Finanza regala alla Croce rossa i vestiti sequestrati durante l’anno, dal mercato nero a chi ha bisogno - Sotto l’albero del comitato locale della Croce Rossa le Fiamme gialle hanno portato 867 capi di abbigliamento, sequestrati durante l ... msn.com scrive