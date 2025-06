1000 Miglia a Prato l' attesa è finita | mercoledì mattina il passaggio delle auto storiche

Prato si prepara ad accogliere con entusiasmo la magia della 1000 Miglia 2025, un evento che unisce passione, storia e innovazione. Alle 8:30 di mercoledì, il primo treno di auto storiche e moderne taglierà il traguardo, tra le quali spiccano le iconiche Ferrari Tribute e le eco-friendly vetture elettriche. Un momento imperdibile per gli appassionati, che segnerà l’inizio di un emozionante viaggio nel passato e nel futuro delle quattro ruote.

Prato, 16 giugno 2025 - Le prime auto ad arrivare in provincia saranno le 120 Ferrari del Tribute, alle quali seguiranno quelle elettriche della 1000 Miglia Green e le oltre 400 vetture costruite fra il 1927 e il 1957. L'appuntamento con il primo transito è per le ore 8.30 con i bolidi del Cavallino Rampante. Un'ora dopo sarà la volta di quelle storiche. E' tutto pronto a Prato per il transito della 1000 Miglia 2025. Mercoledì mattina, 18 giugno, per il secondo anno consecutivo, la corsa più bella del mondo passerà dalla nostra provincia nell'ambito della seconda tappa di gara, con partenza da Bologna.