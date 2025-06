Zuliani punge l’Inter | Chivu ha detto lealtà? Loro non sono sleali quando bestemmiano protestano si buttano ed esultano sopra la…

Claudio Zuliani, noto giornalista e tifoso juventino, non perde occasione per commentare con pungente ironia le vicende dell'Inter. Nella sua rubrica “Rassegna Stramba”, ha recentemente criticato le dichiarazioni di Cristian Chivu sulla lealtà e il comportamento dei nerazzurri, evidenziando contraddizioni e atteggiamenti spesso discutibili. Le sue parole scatenano sempre dibattiti accesi tra i tifosi e gli addetti ai lavori, alimentando un vivace confronto nel mondo del calcio.

Il giornalista e tifoso juventino, Claudio Zuliani, nella sua consueta "Rassegna Stramba", ha lanciato alcune frecciate ai rivali dell'Inter, prendendo come spunto una dichiarazioni del nuovo allenatore, Cristian Chivu, presentato ufficialmente a Beverly Hills, nella notte italiana, dove si trova in ritiro la squadra nerazzurra per il Mondiale per Club.