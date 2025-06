Zuckerberg punta tutto sull’IA per generare spot | è la fine del mondo della pubblicità?

Entro la fine dell’anno, Zuckerberg mira a rivoluzionare il mondo della pubblicità, eliminando i confini tra creatore e macchina. Con l’IA avanzata, una semplice foto e un budget saranno sufficienti per generare spot efficaci, segnando una svolta epocale nel marketing globale. Siamo di fronte a una trasformazione che cambierà per sempre il modo in cui comunichiamo e vendiamo: il futuro è già qui, e Zuckerberg lo sta scrivendo.

Basterà una semplice foto di un prodotto (e un budget) per generare in automatico uno spot. Non un’evoluzione, ma una rivoluzione che mira a eliminare quasi del tutto l’intervento umano nella creazione e gestione delle campagne pubblicitarie. È così che Mark Zuckerberg vuole prendersi tutto. Non punta a competere nel mercato. Vuole essere il mercato, riscrivendo le regole del marketing globale con la super intelligenza artificiale. Entro la fine del 2026, l’obiettivo dichiarato è l’automazione completa. Scale AI e il suo fondatore Alexandr Wang sotto l’ombrello di Meta. Per questo sarebbe in trattative per un investimento da quasi 15 miliardi di dollari in Scale AI, una piattaforma di dati che aiuta le aziende ad addestrare modelli di intelligenza artificiale valutata 29 miliardi di dollari, per acquisirne una quota di maggioranza relativa (49 per cento). 🔗 Leggi su Lettera43.it