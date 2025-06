Zona Bianca le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 15 giugno 2025

Stasera, domenica 15 giugno 2025, non perdete Zona Bianca su Rete 4 alle 21:20, il talk di attualità condotto da Giuseppe Brindisi. Con ospiti di grande rilievo e analisi approfondite, la puntata di oggi promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico con temi caldi e dibattiti intensi. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti che animeranno questa serata? Scopriamoli insieme, perché anche questa volta, non mancheranno sorprese e spunti di riflessione.

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 15 giugno 2025. Questa sera, domenica 15 giugno 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 15 giugno 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. Anticipazioni e ospiti. Nella puntata di Zona Bianca di oggi, domenica 15 giugno, si parlerà ampiamente del conflitto tra Israele e Iran. Spazio, poi, al caso Garlasco: nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi sono stati consegnati ai laboratori dei Ris nuovi reperti per analisi del Dna e tracce ematiche legate al delitto. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 15 giugno 2025

