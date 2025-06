Zinchenko Juve dall’Inghilterra svelano il nuovo nome | anche i bianconeri in corsa per l’esterno dell’Arsenal Tutti i dettagli e il possibile ostacolo nell’operazione

Il calciomercato estivo si infiamma: dall’Inghilterra arrivano novità sorprendenti sulla possibile new entry della Juventus. Secondo fonti affidabili, i bianconeri si sarebbero fatti avanti per l’esterno dell’Arsenal Oleksandr Zinchenko, un nome di grande spessore internazionale. Ma quali sono i dettagli dell’operazione e il possibile ostacolo? Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni e cosa potrebbe cambiare per la Serie A.

Zinchenko Juve, dall'Inghilterra svelano che anche i bianconeri sono in corsa per l'esterno dell'Arsenal. Tutti i dettagli e il possibile ostacolo. Un'interessante suggestione di calciomercato per la Serie A arriva direttamente dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato dal portale Caught Offside, due giganti del calcio italiano, Juve e Milan, avrebbero messo gli occhi su Oleksandr Zinchenko, il talentuoso terzino sinistro ucraino classe 1996, noto per la sua eccellente tecnica e la capacità di agire anche come centrocampista aggiunto. A rendere l'ipotesi particolarmente concreta è la valutazione economica del suo cartellino.

