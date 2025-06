Zerocalcare | La sanità territoriale è importante con la chiusura dei presidi persone lasciate indietro

Zerocalcare denuncia con forza l’abbandono della sanità territoriale, un tema cruciale per molte comunità. La vertenza sulla riapertura di Villa Tiburtina rappresenta un simbolo di passi falsi e di persone lasciate indietro, soprattutto in tempi di crisi come quella del Covid. Durante la festa di quartiere Rebibbia-Ponte Mammolo-Casal de’ Pazzi 2025, prima di incontrare il premio Nobel Giorgio Parisi, si evidenzia quanto sia urgente e fondamentale riqualificare il nostro sistema sanitario territoriale.

“La sanità territoriale qui è un tema particolarmente vissuto visto che c’è una vertenza che va avanti da anni che riguarda la riapertura di Villa Tiburtina. Era un polo d’eccellezna ed è stato poi lasciato all’abbandono, durante il Covid ci siamo resi conto di quanto sarebbe stato importante”. A parlare a margine della festa di quartiere Rebibbia-Ponte Mammolo-Casal de’ Pazzi 2025, prima di dialogare col premio Nobel Giorgi Parisi, è Zerocalcare. Il fumettista romano ha spiegato l’importanza della sanità territoriale: “Il quartiere con una battaglia ha ottenuto di riaprire il polo. C’è anche l’idea di costruire un distretto sanitario all’interno di spazi abbandonati che prenda in carico tutta la situazione socio-sanitaria del quartiere visto che la salute non si fa solo col medico m anche con altre figure, come assistenti sociali e psicologi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zerocalcare: “La sanità territoriale è importante, con la chiusura dei presidi persone lasciate indietro”

