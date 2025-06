Zenith Prato | Kouassi resta Banchelli in arrivo e mercato attaccanti in attesa

L’estate di Zenith Prato si anima con le news più calde: Kouassi resta, confermando la solidità del centrocampo, e in arrivo un nuovo attaccante che promette scintille. La rosa è quasi al completo, e l’attesa per le ufficialità cresce. Con un organico in fase di perfezionamento, la squadra si prepara a scrivere una nuova entusiasmante stagione, pronto a sorprendere i tifosi e a puntare in alto.

L'organico è quasi ultimato in casa Zenith Prato per la prima squadra. I direttori sportivi Marco Magni e Francesco Settesoldi hanno incassato anche l'ok a rimanere del talentuoso centrocampista Kouassi, malgrado i vari corteggiamenti. Sul fronte arrivi, invece, è praticamente cosa fatta (anche se manca l'ufficialità) per il laterale Banchelli, classe 2001 ex Figline e Poggibonsi, reduce dall'esperienza all'Affrico in Eccellenza, che dovrebbe andare a sostituire il partente Fiaschi, il quale ha preferito cercare una collocazione in serie D. Rientreranno dai prestiti Castiello e Moretti, entrambi dal Lanciotto.

