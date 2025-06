Zenga su Ranieri e la Nazionale | Il doppio ruolo sarebbe stato difficile

Luca Zenga, noto per la sua sincerità e passione, ha commentato la difficile situazione della Nazionale italiana, sottolineando come il doppio ruolo di Ranieri sarebbe stato complesso da gestire in un momento così delicato. Con le qualificazioni ancora in corso e la sfida di risollevarsi dopo una partenza insoddisfacente, il calcio italiano affronta una fase cruciale. La Milano del calcio si prepara a scrivere nuove pagine, e tutto è ancora possibile...

Non è sicuramente un periodo semplice quello che sta vivendo l'Italia, che non ha iniziato come avrebbe voluto le qualificazioni in vista dei prossimi Mondiali 2026. La Nazionale ha infatti subito una pesante sconfitta per 3-0 all'esordio contro la Norvegia, segnando il destino in panchina di Spalletti. Nella gara successiva è arrivata la vittoria contro la modesta Moldova, ma il 2-0 non ha di certo impressionato i tifosi. Nel corso della Milano Football Week, organizzata da La Gazzetta dello Sport, Walter Zenga si è espresso su quella che è proprio la situazione della Nazionale: "Quanto si soffre a vederla così? Quando la Nazionale o una squadra italiana vincono e sei all'estero sembra quasi che tu stesso abbia vinto.

