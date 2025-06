Zenga | Chivu? Non sarà facile all' Inter bisogna vincere E sulla finale contro il Psg

Durante la Milano Football Week, Walter Zenga ha condiviso il suo entusiasmo e le sfide dell’Inter, sottolineando che con Chivu in panchina sarà una stagione impegnativa ma ricca di opportunità. La squadra dovrà dimostrare di saper vincere in campionato e prepararsi con determinazione alla finale contro il Psg. Con il giusto spirito e lavoro di squadra, i nerazzurri possono compiere grandi imprese e scrivere nuove pagine di successo.

