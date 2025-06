Zenga | Chivu all’Inter con un macigno Servirà un mercato di livello!

Cristian Chivu, alla sua prima esperienza da allenatore all’Inter, rappresenta un investimento di livello per il club. Mentre a Los Angeles viene presentato ufficialmente come nuovo tecnico nerazzurro, Walter Zenga, ospite alla Milano Football Week, si esprime sul suo ex compagno. Tra ricordi e speranze, Zenga sottolinea il valore di Chivu e l’importanza di puntare in alto in un mercato competitivo, perché un progetto vincente parte sempre da basi solide.

Walter Zenga, intervistato da Mola TV a margine dell'evento, dichiara: « Cristian Chivu è un gran bravo ragazzo e una persona che conosco molto bene, un amico, e quindi non posso che augurargli il meglio. Ha davanti un percorso non semplice, perché all'Inter devi vincere. Negli ultimi quattro anni, con Simone Inzaghi, la squadra è arrivata due volte in finale di Champions League, ha vinto il campionato, ne ha sfiorati altri due.

