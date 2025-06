Zelensky | Urgenza di rafforzare le sanzioni contro la Russia dopo massicci attacchi

In un appello urgente, il presidente ucraino Zelensky chiede di rafforzare le sanzioni contro la Russia, dopo aver rivelato un uso massiccio di droni, bombe e missili contro l'Ucraina. La crescente escalation di Mosca rende imprescindibile agire con decisione per tutelare la pace e la sicurezza europea. Ecco perché è così importante che nelle prossime settimane vengano prese tutte le decisioni per fermare questa spirale di violenza e assicurare un futuro di stabilità .

"Questo mese la Russia ha già utilizzato circa 2.800 droni d'attacco, quasi 3.000 bombe aeree guidate e 140 missili di vario tipo contro l' Ucraina ": lo ha reso noto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendo la necessità di "rafforzare" le sanzioni contro la Russia. "Mosca. sta costantemente aumentando il numero di attacchi. Ecco perché è così importante che nelle prossime settimane vengano prese tutte le decisioni per rafforzare le sanzioni contro la Russia - si legge nel messaggio -. Abbiamo bisogno di limiti di prezzo che fermino la guerra. Abbiamo bisogno di sanzioni contro le banche russe e il settore finanziario, che saranno davvero dolorose. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky: Urgenza di rafforzare le sanzioni contro la Russia dopo massicci attacchi

