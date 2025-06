Zaynab Dosso torna in pista a Stoccolma per i 100 metri piani

Tra ieri e oggi, Zaynab Dosso si prepara a riscattarsi e dimostrare tutto il suo valore sulla pista svedese. Dopo un inizio di stagione difficile e un problema fisico che ne ha rallentato l’ascesa, la giovane atleta italiana si presenta nuovamente in corsa, determinata a riscattarsi e regalare emozioni agli appassionati. La gara di stasera alle 19:40, trasmessa in diretta Rai, sarà il banco di prova per confermare il suo talento e la sua tenacia.

Dopo l'inizio stentato nel meeting internazionale di Oslo, Zaynab Dosso ci riprova stasera a Stoccolma, ovviamente sempre sulla distanza dei 100 metri piani. A Oslo Zaynab ha pagato anche una preparazione imperfetta, visto che dopo i campionati europei e i mondiali indoor ha accusato un problema a un piede che ne ha rallentato l'attività, al punto che in Norvegia era il debutto stagionale. Gara oggi alle 19,40, in diretta Rai. Tra ieri e oggi, in varie sedi, si stanno disputando i campionati italiani per società, suddivisi nelle varie serie. A Brescia, finale Oro, buon apporto di Alexandru Zlatan alla 4x100 della Fratellanza, con quarto posto finale.

