Zaynab Dosso insegue la forma e lotta in Diamond League | crono di ripartenza sui 100 Alfred show

sempre dimostrato di saper fare. Con determinazione e passione, Zaynab Dosso si trasforma in una vera guerriera della pista, inseguendo la sua rinascita tra le stelle della Diamond League, pronta a sorprendere ancora e a dimostrare che il suo talento non si ferma davanti a nulla.

Zaynab Dosso si sta mettendo in gioco con grande cuore e caparbietĂ , nonostante la condizione fisica non sia ancora delle migliori a causa dei due mesi di stop dovuti a un fastidio al piede accusato in chiusura della stagione indoor in cui ha vinto l’oro agli Europei e l’argento ai Mondiali sui 60 metri. La velocista emiliana sta lavorando alacremente per ritrovare lo smalto e la forma necessari per competere ai vertici internazionali come ha dimostrato di sapere fare, non si sta tirando indietro e ha accettato la sfida di due tappe di Diamond League per il proprio debutto all’aperto in questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it