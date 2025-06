Zanetti verso il Mondiale per Club | Grande fiducia in Chivu mi spiace per Taremi

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, esprime grande fiducia nel percorso verso il Mondiale per Club 2025, sottolineando l’ottimo lavoro di Chivu come nuovo allenatore e condividendo un pensiero affettuoso per Taremi, sfortunatamente escluso dalla competizione. Le sue parole spronano la squadra a concentrarsi e a dare il massimo, certi che il club possa raggiungere grandi traguardi...

Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha commentato l’avvicinamento al Mondiale per Club 2025. Le sue parole su Taremi e Chivu. Intervistato da SportMediaset, Javier Zanetti ha commentato l’avvicinamento dell’ Inter al Mondiale per Club 2025. Diversi i temi trattati brevemente dal vice presidente nerazzurro, compresa la sfortunata situazione legata a Taremi – che non prenderà parte alla kermesse – e l’arrivo in panchina di Cristian Chivu. L’argentino siederà ovviamente in tribuna d’onore nella sfida contro il Monterrey, in programma alle 03.00 italiane della notte tra il 17 e il 18 giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanetti verso il Mondiale per Club: «Grande fiducia in Chivu, mi spiace per Taremi»

In questa notizia si parla di: zanetti - mondiale - club - chivu

Zanetti si sbilancia: «All’Inter facciamo un calcio super. Mondiale per Club? Obiettivo chiaro, c’è ambizione» - Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, esprime ambizione per il futuro del club in vista del Mondiale per Club 2025.

#Zanetti: "Il #MondialeperClub è una grande opportunità per l'#Inter. Conosco bene #Chivu, l'obiettivo è..." Vai su X

Domani alle ore 23 italiane Cristian Chivu parlerà per la prima volta da allenatore dell’Inter ? Il mister presenterà in conferenza stampa la gara contro il Monterrey di mercoledì 18 giugno ? #Inter #Chivu #Mondialeperclub Vai su Facebook

Zanetti: Grande fiducia in Chivu, vogliamo essere protagonisti; Zanetti: Il Mondiale per Club è una grande opportunità per l'Inter. Conosco bene Chivu, l'obiettivo è...; Zanetti: Siamo vicini a Taremi, in Iran problema troppo grande. Chivu sono sicuro farà un gran lavoro.

Zanetti: «Mondiale per Club? L’Inter vuole essere protagonista. Fiducia in Chivu!» - In attesa di vedere in campo l'Inter, Javier Zanetti si esprime sul Mondiale per Club, che è iniziato proprio nelle scorse ore. Scrive inter-news.it