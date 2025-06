Zanetti | Mondiale per Club? L’Inter vuole essere protagonista Fiducia in Chivu!

L'Inter si prepara a conquistare il Mondiale per Club, con Javier Zanetti che si distingue come elemento di fiducia e ispirazione per la squadra. Mentre l’attenzione si concentra sulla presenza nerazzurra in Qatar, Zanetti non perde occasione di condividere le sue aspettative e di sostenere il progetto guidato da Cristian Chivu. La passione e la determinazione dei nostri campioni sono pronte a scrivere un’altra pagina di storia: l’avventura è appena cominciata.

In attesa di vedere in campo l’Inter, Javier Zanetti si esprime sul Mondiale per Club, che è iniziato proprio nelle scorse ore. Non manca un commento anche sulla situazione legata a Mehdi Taremi e sulla guida di Cristian Chivu. ASPETTATIVE – Anche Javier Zanetti, insieme al resto della dirigenza nerazzurra, è presente in America per seguire da vicino il percorso dell’Inter al Mondiale per Club. A pochissimo dal debutto al torneo organizzato dalla FIFA, il vicepresidente interista, intervistato da SportMediaset, dichiara: « Quale squadra e quale giocatore mi incuriosisce particolarmente al Mondiale per Club? Ci sono tanti grandi giocatori perchĂ© a questo torneo partecipano grandi club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zanetti: «Mondiale per Club? L’Inter vuole essere protagonista. Fiducia in Chivu!»

