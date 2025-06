Yildiz Juve Kenan non si muove da Torino! Si lavoro per un rinnovo da big | cifre e dettagli del possibile accordo fino al 2030

Kenan Yildiz, talento turco della Juventus, ha deciso di restare a Torino e blindare il suo futuro con i bianconeri. Dopo un primo anno promettente con la maglia numero 10, il club sta preparando un rinnovo da protagonisti, con cifre e dettagli destinati a fare rumore nel calcio europeo. La strategia della Juve è chiara: puntare sul gioiello fino al 2030, consolidando così un pilastro del presente e del futuro.

