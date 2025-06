Yildiz Juve | idee chiare si vuole blindare il 10 con un rinnovo E lui ha preso una decisione quale sarà il suo futuro! Rivelazione importante sul turco

Yildiz Juve: i bianconeri vogliono blindare il numero 10 con un rinnovo, e lui ha preso una decisione strategica che cambierà le sorti della squadra. Con una rivelazione importante sul suo futuro, il talento turco si prepara a scrivere un nuovo capitolo con la Juventus. Soffia un vento forte sulla Continassa, mentre Tudor conferma la sua continuità e la volontà di rafforzare la mentalità vincente del club. La sorpresa è alle porte!

Yildiz Juve: i bianconeri vogliono blindare il numero 10 con un rinnovo. E lui ha deciso, ecco quale sarà il suo futuro! Rivelazione importante. Soffia un vento importa sulla Continassa. Con la conferma di Igor Tudor sulla panchina, la Juventus si prepara a dare continuità alla sua linea non solo tattica, ma anche di mentalità. Il tecnico croato, ex giocatore bianconero noto per il suo calcio fatto di intensità, pressing e grande aggressività, ha le idee chiare. E in questo nuovo capitolo, un nome su tutti è già stato cerchiato in rosso dalla dirigenza come punto fermo da cui ripartire: quello di Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com