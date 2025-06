Xhaka primo ok al Milan Decisive le prossime 48 ore

Xhaka è il primo obiettivo del Milan, e le prossime 48 ore saranno decisive. Il centrocampista del Bayer attende che i due club avviino le trattative, previste all’inizio della settimana, con il prezzo del cartellino pronto a essere il punto centrale. La sua scelta potrebbe segnare una svolta importante per il mercato rossonero, aprendo nuove strade alla squadra di Pioli.

Il centrocampista del Bayer aspetta che i due club si parlino, cosa che dovrebbe avvenire a inizio settimana. Ci sarà da trattare sul prezzo del cartellino.

Milan, fissata la data del primo contatto con il Bayer Leverkusen per Xhaka. E Thiaw può diventare un fattore - Il Milan si prepara a scrivere una nuova pagina di mercato, con il primo contatto ufficiale con il Bayer Leverkusen per Xhaka e Thiaw.

Il Milan è a un passo dal chiudere un colpo di grande spessore per il centrocampo: Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, attualmente in for

