Xbox Cloud Gaming Microsoft sta lavorando alla nuova generazione ed un abbonamento specifico?

Microsoft sta rivoluzionando Xbox Cloud Gaming con server di nuova generazione, promettendo streaming più fluido, immagini nitide e performance stabili. Questa innovazione mira a colmare il divario con i competitor come GeForce NOW, offrendo agli utenti un’esperienza ancora più immersiva e senza interruzioni. Ma non è tutto: un nuovo abbonamento dedicato potrebbe ridefinire il futuro del gaming in cloud. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli di questa rivoluzione nel mondo Xbox.

Stando ad un nuovo report, Microsoft sta lavorando per trasformare radicalmente l'esperienza Xbox Cloud Gaming. Nello specifico, il colosso di Redmond starebbe testando dei server cloud di nuova generazione, pensati per offrire uno streaming più fluido, con latenza ridotta, immagini più nitide e performance più stabili. Un passo necessario, dato che l'attuale qualità del servizio è ancora inferiore rispetto a quella di competitor come GeForce Now. Le indiscrezioni provengono da Windows Central, secondo cui Microsoft starebbe anche valutando un abbonamento dedicato esclusivamente al cloud gaming.

Microsoft ha espanso la raccolta di giochi della serie 'Riproduci in streaming il tuo gioco' attraverso Xbox Cloud Gaming con l'aggiunta di altri 15 titoli first party utilizzabili. Vai su Facebook

