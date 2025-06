WWE | Sciolte silenziosamente le Damage CTRL i dettagli dietro la decisione

La WWE ha silenziosamente messo fine alle Damage CTRL, una delle stable femminili più intriganti e discusse degli ultimi mesi. La decisione, presa internamente all’inizio di maggio, è stata accompagnata dal licenziamento di Dakota Kai e dalla graduale dissoluzione del gruppo guidato da Bayley. Un epilogo inatteso che lascia molti interrogativi sul futuro delle protagoniste coinvolte, segnando un cambio di rotta nel panorama WWE. Ma cosa si nasconde dietro questa decisione?

