WWE | CM Punk si unisce alla protesta No Kings Day a Chicago

CM Punk è stato avvistato mentre mostrava solidarietà ai manifestanti nel centro di Chicago durante le dimostrazioni del “No Kings Day”, aggiungendo un elemento inaspettato al dibattito in corso sui disordini civili. Alcune foto lo ritraggono sorridente accanto agli organizzatori e ai sostenitori, davanti a una folla riunita nei pressi del Loop, in una giornata in cui migliaia di persone sono scese in strada in tutto il Paese. Mentre Rob Van Dam ha affrontato il tema delle proteste nazionali durante la sua diretta One of a Kind, lanciando un allarme sull’aumento della violenza e del caos, Punk si è invece trovato proprio nel cuore dell’azione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net