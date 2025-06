WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 Elise regola Elena-Gabriela Ruse in finale

Sul verde di ‘s-Hertogenbosch, Elise Mertens si consacra regina dei Libema Open 2025, superando in finale la determinata Elena-Gabriela Ruse. La belgiana, testa di serie numero 3, ha dimostrato tutta la sua classe e tenacia, conquistando il titolo dopo un combattuto match durato quasi due ore. Con questa vittoria, Mertens rafforza il suo status nel circuito WTA e si prepara a nuove sfide sulla scena internazionale.

La belga Elise Mertens è la regina del tabellone di singolare dei Libema Open 2025 di tennis, torneo combined di categoria WTA 250 per il settore femminile, andato in scena sull’ erba outdoor di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi: in finale la testa di serie numero 3 pone fine alla cavalcata della qualificata romena Elena-Gabriela Ruse, sconfitta con lo score di 6-3 7-6 (4) in un’ora e 56 minuti. Nel primo set in avvio Mertens tiene la battuta a zero, poi però Ruse piazza un parziale di 12 punti a 3 e si porta sul 3-1 grazie al break a 15 ottenuto nel terzo game. La belga rischia di crollare, nel quinto gioco deve annullare due opportunità per l’1-4 all’avversaria, poi all’improvviso inizia a dominare, piazzando un parziale di 15 punti a 1 che la porta a servire per il set sul 5-3. 🔗 Leggi su Oasport.it